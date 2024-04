Milan-Roma, timbra ancora Mancini: nessuno ha segnato più gol di testa in Europa

È l'uomo più discusso del momento, Gianluca Mancini, a sbloccare il quarto di finale di andata di Europa League tra Milan e Roma in scena a San Siro. Stesso copione del derby con la Lazio: corner di Dybala, zuccata del 23 giallorosso che mette dentro il pallone battendo Maignan. Con la rete realizzata Mancini si conferma un vero e proprio specialista di questo fondamentale e diventa il difensore che ha segnato di più di testa in Europa con 5 gol, come riportato da Opta. Una rete pesantissima che ha portato avanti i capitolini e ha fatto impazzire i 4500 tifosi giunti a Milano per assistere al match.