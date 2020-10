Milan-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Esame importante in campionato per la Roma. Lunedì 26 ottobre a San Siro i giallorossi si troveranno di fronte il Milan, capolista del campionato e in un momento straordinario di forma. Una prova certamente proibitiva per Fonseca e i suoi, al netto anche delle defezioni che costringeranno il tecnico portoghese a scelte praticamente obbligate, soprattutto nel reparto arretrato. La vittoria in Europa League contro lo Young Boys ha dato, tuttavia, buono slancio emotivo ai capitolini, ansiosi di provare a fare l’impresa contro una delle big della Serie A.

Milan-Roma: probabili formazioni

Sarà una Roma molto diversa rispetto a quella scesa in campo dal primo minuto a Berna. Tra i pali è certo il rientro del titolare designato Mirante, che dirigerà, causa le assenze di Mancini e Smalling, una giovanissima coppia di centrali composta da Ibanez e Kumbulla., assistiti dall’adattato Cristante, in ballottagio con Fazio. Santon sarà il titolare a destra, mentre sulla sinistra la freccia Spinazzola sfrutterà la sua straripante condizioni fisica per mettere in difficoltà il Milan. Accanto a Veretout a centrocampo ci sarà Pellegrini, con Mkhytarian e Pedro sulla trequarti. Il centravanti sarà Dzeko, decisivo anche da subentrato in Svizzera.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Milan-Roma, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Milan-Roma sarà trasmessa dalle 20.45 di lunedì 26 ottobre in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (251) La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.