Milan-Roma, nel settore ospiti sventola la bandiera biancoceleste con il topo

Ha creato tanto caos (per nulla) la bandiera biancoceleste con al centro un enorme topo sventolata da Gianluca Mancini dopo il derby vinto sabato. Il difensore giallorosso per l'esultanza al termine della stracittadina dovrà pagare una multa di 5.000 euro. I tifosi giallorossi presenti a San Siro hanno deciso di portarla nel settore ospiti di Milano. Il terzo anello è gremito di romanisti: sono arrivati dalla Capitale quasi 5000 sostenitori per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il ritorno ci sarà tra 7 giorni all'Olimpico.