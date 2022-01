Milan-Roma, l’espulsione di Karsdorp fa correre Maitland-Niles verso la Juve

Il terzino olandese costringe i giallorossi a stravolgere l'assetto tattico contro i rossoneri. L'esterno dell'Arsenal potrebbe tornare utile già domenica. Nel finale espulso anche Mancini per doppio giallo

Nemmeno il tempo di vederlo vestire giallorosso, che Maitland-Niles potrebbe servire come il pane già domenica contro la Juventus. L'espulsione di Karsdorp al 74' per fallo su Theo Hernandez infatti, condizionerà le scelte di Mourinho nel big match del 9 gennaio sempre alle 18.30. Un gennaio che quindi strizza sì l'occhio al mercato, ma che allo stesso tempo mette già in difficoltà le scelte del tecnico. La Roma fino al quarto d'ora dal triplice fischio era in corsa per riprendere la gara contro il Milan. L'espulsione del terzino olandese ha condannato la Roma, che è stata costretta a ricostruire l'assetto tattico con un uomo in meno. Sul finale di gara un'altra espulsione che non ci voleva in vista della partita contro la squadra di Allegri: Mancini, per fallo da dietro e in area di rigore su Leao, ha lasciato i compagni in 9 in seguito al doppio giallo. Nemmeno il tempo di iniziare l'anno nuovo, che la Roma si ritrova con una sconfitta pesante e 2 uomini in meno in vista del prossimo turno di Serie A.