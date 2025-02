Milan-Roma, Leao verso la panchina: al suo posto giocherà Jimenez

Rafael Leao non sarà titolare nella sfida di questa sera tra Milan e Roma. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero Sérgio Conceição ha deciso di concedere un turno di riposo al portoghese, puntando invece sull'imprevedibilità di Jimenez, giovane talento classe 2005. Non solo Leao: partiranno dalla panchina anche i nuovi acquisti João Félix e Giménez, quest’ultimo arrivato dal Feyenoord, pronti a entrare a gara in corso per dare il loro contributo.