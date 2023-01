Milan-Roma, le probabili formazioni di Pioli e Mourinho

A distanza di 4 giorni dal match vinto all'Olimpico contro il Bologna, la Roma è pronta a tornare in campo. Domenica alle 20:45 i giallorossi andranno a San Siro per affrontare il Milan. Sono 6 i punti che separano la formazione di Mourinho, ancora squalificato, e quella di Pioli che occupa al momento il secondo posto in classifica. Lo Special One si affiderà alla solita difesa a tre (Mancini, Smalling, Ibanez) davanti a Rui Patricio. Sulle fasce ci sarà ancora a Celik insieme a Zalewski (in panchina contro il Bologna. In attacco spazio alla fantasia con Pellegrini, Dybala e Zaniolo che si spartiranno lo spazio alle spalle di Tammy Abraham.