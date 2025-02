Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Rensch-Celik

Tornano in campo i titolari, dopo il turnover attuato da mister Ranieri in campionato contro il Napoli: in avanti Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

La Roma è pronta per tornare in campo dopo il pareggio contro il Napoli di domenica scorsa in campionato. A San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia in gara secca c'è il Milan di Conceicao, protagonista della sessione invernale di calciomercato. Claudio Ranieri si affida ai titolari, dopo il turnover attuato in campionato contro i partenopei, ma dovrà fare a meno di Mancini, squalificato. Il tecnico giallorosso dovrebbe tornare alla difesa a tre con uno tra Celik e Rensch a completare il terzetto difensivo con Hummels e Ndicka davanti a Svilar. Sugli esterni agiranno Saelemaekers e Angelino, con Koné (squalificato per la prossima di campionato a Venezia) e Paredes a centrocampo. Pellegrini e Dybala, infine, a supporto di Dovbyk.