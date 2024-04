Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Pioli e De Rossi

La Roma torna in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan di Stefano Pioli in scena a San Siro. De Rossi si affida a Svilar tra i pali, in difesa spazio a Celik e Spinazzola sulle fasce, al centro Mancini e Smalling; centrocampo composto da Cristante, Paredes e Pellegrini, tridente titolare con Dybala ed El Shaarawy a sostegno di Lukaku.