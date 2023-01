Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Mourinho e Pioli

Tutto pronto per il big match della 17esima giornata. Mourinho sceglie di nuovo la difesa a tre con i soliti Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Tornano i Fab Four: lo Special One schiera dal 1' Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham. In mediana con il capitano c'è Cristante. Sulle fasce Celik e Zalewski.