Milan-Roma, UFFICIALE: sorpresa Spinazzola, ci sono Zappacosta e Kluivert – LIVE

MILANO – Prima trasferta per la Roma dalla ripresa del campionato. I giallorossi tornano a San Siro dopo il pareggio a reti bianche contro l’Inter dello scorso dicembre: avversario degli uomini di Fonseca stavolta è il Milan, reduce dalla vittoria per 4-1 ai danni del Lecce. Il tecnico portoghese, ancora privo di Pau Lopez e Zaniolo, cambia cinque uomini rispetto all’undici titolare contro la Sampdoria: fuori Peres, Ibanez, Diawara, Perez e Pastore, dentro Zappacosta, Mancini, Cristante, Kluivert e Pellegrini. Senza Ibrahimovic, sull’altra panchina, Pioli conferma la formazione vista al Via del Mare. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per la 28° giornata di Serie A, è in programma per le 17.15.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Paquetà, Saelemaekers, Leao, D. Maldini.

Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Fazio, Bruno Peres, Kolarov, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Paganessi e Valeriani

IV Uomo: Manganiello

VAR: Orsato

AVAR: Preti