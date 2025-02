Milan-Roma, la moviola: regolari entrambi i gol di Abraham

La Roma torna in campo dopo il pareggio contro il Napoli di domenica scorsa in campionato nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Ranieri è ospite del Milan a San Siro e, in caso di passaggio del turno, affronterà una tra Inter e Lazio in semifinale. A dirigere il match in gara secca, con rigori in caso di pareggio al termine dei 90', sarà l'arbitro Piccinini della sezione di Forlì mentre gli assistenti saranno Cecconi e Ceccon, con Bonacina IV uomo. Al Var ci sarà Fabbri, con Meraviglia Avar.