Milan-Roma, la moviola: rigore per la Roma concesso da Guida

La Roma scende in campo in trasferta contro il Milan inseguendo il quarto posto che si sta allontanando. Il designatore Rocchi ha scelto l’arbitro Guida per dirigere l’incontro insieme agli assistenti Bercigli e Cecconi e Sacchi come quarto uomo, che ha sostituito Abisso. Incaricato del Var sarà Mazzoleni, AVar La Penna.