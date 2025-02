Milan-Roma, la carica di Candela: ”Fiducia in voi”

Il messaggio del francese per i giallorossi a poche ore dai quarti di finale di Coppa Italia

La Roma è pronta alla sfida di San Siro. Questa sera, alle 21:00, i giallorossi affronteranno il Milan di Sérgio Conceição nei quarti di finale di Coppa Italia, con un solo obiettivo: centrare una semifinale che manca dalla stagione 2016/17. La squadra di Claudio Ranieri sa che la posta in palio è alta e vuole rispondere presente in uno degli appuntamenti chiave della stagione. L’atmosfera si scalda e, a poche ore dal match, a suonare la carica ci ha pensato Vincent Candela: l’ex terzino giallorosso ha condiviso alcuni scatti delle storiche sfide tra Milan e Roma che lo hanno visto protagonista, accompagnandoli con un messaggio semplice ma diretto: "Fiducia in voi"