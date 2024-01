Milan-Roma, infortunio per Mancini: problema muscolare

Continuano i guai per Mourinho. Nella partita contro il Milan ha alzato bandiera bianca Gianluca Mancini. Il centrale ha accusato un problema muscolare al 30' del primo tempo e ha avvisato subito la panchina giallorossa. Il numero 23 da oltre un mese si allena poco a Trigoria con il gruppo e gioca nonostante la pubalgia. Inoltre, è stato anche ammonito (salterà la partita col Verona) sul finire della prima frazione. L'ex Atalanta effettuerà gli esami strumentali che valuteranno l'entità dell'infortunio. All'inizio della ripresa non è rientrato in campo e al suo posto Mou ha fatto entrare Pellegrini.