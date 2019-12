Milan-Roma, info biglietti: settore ospiti a 30 euro

La Roma informa che per il match contro il Milan a San Siro è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti. La gara, valida per la ventottesima giornata di Serie A, si giocherà nel weekend del 15 marzo. La data e l’orario della partita sono ancora da confermare. Per assistere allo stadio al match i tifosi romanisti dovranno sborsare una cifra pari a 30 euro più le commissioni di vendita.

L’AS Roma rende noto che i biglietti del settore ospiti per la sfida di campionato in casa del Milan sono in vendita.

La partita, valida per il 28° turno di Serie A si giocherà nel weekend del 15 marzo, con data e orario ancora da confermare.

MODALITÀ DI VENDITA

La endita dei biglietti del settore ospiti riservata ai soli possessori di fidelity card AS Roma. Per l’acquisto è sufficiente presentare un valido documento d’identità unitamente alla fidelity card.

I biglietti resteranno in vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente a quello della partita.

PREZZO DI VENDITA

Settore Ospiti (Terzo Anello Verde): € 30 + commissioni di vendita

PUNTI VENDITA ABILITATI

Punti vendita VIVATICKET abilitati sul territorio nazionale. Elenco consultabile all’indirizzo web www.vivaticket.it.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Milano per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte. ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: www.acmilan.com