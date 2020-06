Milan-Roma, il programma della trasferta: partenza domani sera da Fiumicino

La Roma prepara la prima trasferta stagionale post lockdown. Per la trasferta di Milano i giallorossi si muoveranno alla vigilia, come succedeva in passato e non il giorno del match. La partenza è prevista per le 21 di domani sera da Fiumicino. Evitato il viaggio in treno, più rischioso per quanto riguarda il contagio. Dopo la rifinitura e la conferenza stampa di Fonseca la Roma si muoverà verso l’aeroporto e partirà per il capoluogo lombardo. A Milano i giallorossi non alloggeranno al solito hotel, che in questo momento è chiuso, ma cambieranno location.