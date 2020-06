Milan-Roma, i medici frenano Ibrahimovic: forfait vicino

Zlatan Ibrahimovic, a meno di sorprese, non scenderà in campo domenica contro la Roma. Lo svedese, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe spingendo per esserci ma il parere dei medici va nella direzione opposta. Anche ieri Ibra ha lavorato in palestra. Tenterà fino all’ultimo il miracolo di andare in panchina domenica pomeriggio con la Roma, ma è un’ipotesi remotissima, e che comunque non cambierebbe la situazione. Rifarsi male adesso potrebbe significare stagione finita. Quindi allenatore e, soprattutto, staff medico lo gestiscono senza azzardi.r