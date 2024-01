Milan-Roma, i convocati di Mourinho: fuori Dybala, c’è il giovane Joao Costa

Come aveva promesso in conferenza stampa, lo Special One ha portato il giovane della primavera nella trasferta di Milano, la Joya, dopo che non essersi allenata non sarà della partita

Paulo Dybala non è stato convocato da Josè Mourinho per la trasferta di Milano contro i rossoneri. L’argentino aveva accusato dolore durante il derby di Coppa Italia ed aveva lasciato il campo all’intervallo. La risonanza del giorno precedente non aveva evidenziato lesioni, tuttavia, il 21 non si è visto nell’allenamento di rifinitura odierna a Trigoria e non è stato scelto nella lista dei partenti per San Siro che parteciperanno alla partita di domani. Continua ad essere assente anche Renato Sanches, che tra scelte tecniche ed infortunio non vede il campo da metà dicembre quando giocò solo 17’ nel corso di Bologna-Roma. Come aveva promesso in Conferenza stampa, Josè Mourinho convoca il giovane Joao Costa che si candida ad essere il prossimo esordiente con la prima squadra del portoghese.