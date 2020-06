Milan-Roma, giallo a Veretout diffidato: non ci sarà contro l’Udinese

Problemi di rosa per Paulo Fonseca che dopo Lorenzo Pellegrini, sarà costretto a rinunciare anche a Jordan Veretout per la prossima partita contro l’Udinese. Il francese è stato ammonito nel finale da Giacomelli per un fallo su Paqueta. Il centrocampista giallorosso, nel corso della stagione, aveva accumulato da 4 ammonizioni: contro Bologna, Torino, Juventus e Genoa. Il tecnico portoghese sarà costretto a schierare in mediana (salvo stravolgimenti tattici) Diawara e Cristante.