Milan-Roma femminile, Giacinti: “Le giallorosse giocano il miglior calcio d’Italia”. Ganz: “Partita difficile”.

Altro passo falso per la Roma femminile. Dopo il pareggio contro la Fiorentina della settimana scorsa, le ragazze di Bavagnoli perdono contro il Milan. Le rossonere si portano così al secondo posto in classifica a meno tre punti dalla capolista Juventus, per la felicità dell’allenatore Ganz: “È stata una partita difficile, sapevamo di incontrare una Roma in salute, abbiamo messo le nostre qualità. Il primo tempo da parte nostra non è stato ottimale. Nel secondo tempo le cose sono cambiate, dall’espulsione le cose sono andate ancora meglio. Valentina è stata brava a crederci su quella palla“, queste le sue parole a Sky Sport.

Decisiva è stata la rete dal dischetto del centrocampista Giacinti: “Sono soddisfatta, abbiamo giocato una partita di sacrificio, la Roma gioca il miglior calcio in Italia. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire ma siamo riuscite a conquistare i tre punti. Il nostro pensiero è alla Champions, dobbiamo far meglio dell’anno scorso, speriamo che il terzo anno sia quello buono“, ha dichiarato al termine del match.

La Roma resta così a quota dodici punti, lontana dodici lunghezze della vetta della classifica.