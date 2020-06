Milan-Roma, Duarte e Ibra tentano il recupero

Dopo la delusione in Coppa Italia, il Milan tornerà a lavorare tra le mura di Milanello per preparare al massimo il ritorno della Serie A. Oggi, come riporta milannews.it, giornata importante per gli infortunati: sia Ibrahimovic sia Duarte si sono sottoposti a visite di controllo, per stimare le tempistiche per tornare a disposizione di Stefano Pioli. L’obbiettivo del diavolo è cercare di avere sia lo svedese sia il brasiliano abili e arruolabili per la sfida contro la Roma, in programma a San Siro domenica 28 giugno alle ore 17.45. C’è ottimismo soprattutto per il difensore, che si sta riprendendo alla grande dal problema al flessore della gamba destra e che potrebbe già scendere in campo con il Lecce lunedì prossimo. Sulla strada della guarigione anche Ibra, che sta smaltendo il fastidio al polpaccio aumentando sempre più i carichi di lavoro.