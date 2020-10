Milan-Roma, domani alle 14 la conferenza di Fonseca

Parola a Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso parlerà domani alle ore 14 da Trigoria nella conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di San Siro contro il Milan, in programma lunedì sera alle 20.45. Un match tra due delle squadre più in forma del campionato, reduci entrambe dagli impegni in Europa League dove hanno potuto far riposare qualche titolare e dar fondo alla panchina. Sarà però emergenza difensiva per la Roma: con Mancini positivo al Covid e con Smalling alle prese con una distorsione al ginocchio, Fonseca avrà a disposizione Kumbulla e Ibanez come punti fissi, con le ipotesi Fazio e Cristante qualora la scelta dovesse ricadere sull’ormai consueta difesa a tre.