Milan-Roma: domani alle 12 in vendita i biglietti per il settore ospiti

Da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti di San Siro

A dare il via al 2022 giallorosso sarà il big match di San Siro contro il Milan di Pioli. La sfida è in calendario per il prossimo 6 gennaio ma la data e l'orario sono ancora da definire. Nel frattempo la Roma attraverso un comunicato ufficiale rende noto che la vendita del settore ospiti destinato ai tifosi romanisti partirà domani 17 dicembre alle 12. Il costo del biglietto sarà di 24 euro compreso di prevendita.