Milan-Roma, Carles Perez non convocato per una tonsillite

Non c’è Carles Perez tra i convocati di Fonseca per Milan-Roma. L’esterno spagnolo è indisponibile a causa di una tonsillite. Non è partito quindi con il resto della squadra, che ha preso un volo da Fiumicino stamattina alle 10.30 per raggiungere Milano. Uno stop che arriva dopo il buon momento che stava attraversando l’ex Barcellona, che già ha saltato parte della preparazione a causa del coronavirus. Contro il Benevento era arrivato il suo primo gol stagionale con un grande contropiede iniziato e finalizzato che gli era valso il posto da titolare in Europa League contro lo Young Boys.

Out anche Smalling mentre è recuperato Gianluca Mancini. Fonseca stasera ripropone la difesa a tre con l’ex Atalanta con Ibanez e Kumbulla. In mezzo al campo Veretout e Pellegrini con Santon e Spinazzola esterni. Davanti inamovibili Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.