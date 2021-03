Milan, record di gol e festa a sorpresa a tema casinò: i 28 anni a due velocità di Veretout – FOTO

Un compleanno in grande stile, anche se certamente “rovinato” dalla delusione per la sconfitta con il Milan. A tirare su il morale a Jordan Veretout ci ha pensato la compagna Sabrina Merlos, che ha organizzato per il compagno una bellissima festa a sorpresa in onore dei suoi 28 anni, alla quale ha preso parte anche tutta la famiglia della coppia. Un party a tema casinò, con roulette, banconote personalizzate, decorazioni ispirate alle carte da gioco e tantissimi palloncini, documentato dettagliatamente sui social. La sorpresa è stata particolarmente apprezzata da Veretout, che ha così ringraziato la compagna in un commento: “Grazie mille tesoro per le sorprese di oggi. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ti amo moglie mia!”.

Jordan è stato senza dubbio tra i pochi a salvarsi nella sconfitta della Roma con i rossoneri. Per l’ex Fiorentina è arrivata anche la gioia personale del gol: un record che lo ha portato a raggiungere la doppia cifra in termini di marcature stagionali e a vincere la personale scommessa con il tecnico Fonseca. Il club ha individuato la sua situazione contrattuale come una priorità assoluta e presto intavolerà, tramite il gm Tiago Pinto, i discorsi per il rinnovo di contratto. L’obiettivo è fare del centrocampista uno dei perni del club, per il presente e il futuro. Veretout, intanto, ha pensato a godersi il suo giorno speciale, in attesa di trascinare nuovamente la Roma alla vittoria.