Milan, Rebic si allena a parte: a rischio la Roma. Ecco gli altri assenti

Domenica sera si sfideranno Roma e Milan per l'undicesima giornata di campionato. Stefano Pioli dovrebbe rinunciare nuovamente ad Ante Rebic: l'attaccante croato si è nuovamente allenato a parte, svolgendo cure e lavoro fisioterapico dopo l’infortunio alla caviglia. Al momento è improbabile un suo inserimento nella lista dei convocati per la gara dell’Olimpico. Oltre a Rebic, al Milan mancheranno altri cinque elementi. Tra questi i due portieri Mike Maignan e Alessandro Plizzari, l’ex giallorosso Alessandro Florenzi, e nel reparto offensivo anche Messias e Castillejo per rispettivi problemi muscolari.