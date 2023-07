Milan, previsto un contatto per Calafiori: alla Roma spetta il 40% sulla vendita

Riccardo Calafiori può tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il terzino ex Roma è rischiesto dal Milan. I rossoneri potrebbero avere un contatto col Basilea nelle prossime ore per parlare del giocatore. I giallorosso osservano da spettatori interessati poiché il club detiene il 40% sulla rivendita del calciatore. Altri soldi che potrebbero entrare nelle casse giallorosse per cercare di smuovere un po' il mercato che ad oggi è bloccato. Calafiori è il preferito di Pioli per il ruolo di vice Theo Hernandez.