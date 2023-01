Milan, Pobega: “Contro la Roma partita dominata. Risultato ingiusto”

Pobega, artefice del secondo gol del Milan a San Siro contro la Roma, commenta la rimonta della squadra di Mourinho. Il centrocampista rossonero, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parla della prestazione di domenica e del risultato del match. Queste le sue parole: "Più che chiederci cosa fosse successo abbiamo cercato subito di analizzarla già il giorno dopo. Abbiamo fatto con il mister una seduta video in cui siamo andati a vedere quali potevano essere i particolari da migliorare perché tutto sommato è stata una partita dominata, giocata molto bene, in cui magari c’è stata qualche disattenzione, qualche piccolo errore che ci ha punito e non ci ha fatto gioire come era giusto per ciò che si è visto in campo".