Milan, Pioli sulla gara dell’Olimpico: “Vinto perché abbiamo giocato meglio “

L'allenatore e il terzino rossonero hanno risposto ad alcune domande sul match di domenica contro la Roma durante la conferenza stampa pre Porto

Stefano Pioli e Davide Calabria , durante la conferenza stampa pre Porto , hanno risposto ad alcune domande riguardo la partita di domenica contro la Roma. Il terzino del Milan e della nazionale, riguardo il fattore arbitri ha detto: "Penso che ci saranno sempre questi episodi nel calcio. Tutti possono sbagliare, anche gli arbitri. Ma non sono d’accordo sul fatto che questi episodi abbiano penalizzato la Roma, perchè noi abbiamo fatto una gara superiore. E anche loro lo hanno confermato”.

Della stessa idea anche il tecnico rossonero Pioli: "Io credo che noi abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio dei nostri avversari e che abbiamo perso a Porto perché abbiamo giocato peggio degli avversari. So solo questo e mi concentro su questo.Con la squadra ho valutato bene la prestazione di domenica" - ha detto l'allenatore - "Abbiamo visto tutto quello che di bene abbiamo fatto. Poi l’opinione che si ha al di fuori del Milan non ci è mai interessata più di tanto. Non possiamo perdere energie pensando alle opinioni degli altri".