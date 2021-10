Milan, Pioli recupera i titolari: Kessié e Hernandez di nuovo a disposizione

Il tecnico rossonero annuncia i rientri dei suoi due punti fermi. Niente da fare per Florenzi

Il Milan capolista recupera i pezzi e si prepara per il match di domenica contro la Roma. In conferenza stampa (domani la sfida di infrasettimanale con il Torino) Stafano Pioli ha confermato i rientri di Kessié e Hernandez. Il primo era out per un'influenza, mentre il francese aveva il Covid: "Se oggi Theo si allena con la squadra ci sarà, anche se non dall'inizio. Giocherà uno spezzone se ci sarà bisogno. Kessié sta bene e sarà disponibile" le parole del tecnico. A meno di nuovi stop, entrambi ci saranno all'Olimpico. Niente da fare invece per il ritorno di Florenzi, ancora in fare di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio.