Milan, Pioli: “Per lo scudetto siamo in 7-8, sarà un campionato molto equilibrato”

Il Milan torna in campo domani contro l'Atalanta in uno dei match più interessanti della seconda giornata di campionato. Stefano Pioli ha preso la parola in conferenza stampa, rispondendo così sullo scudetto: "Dobbiamo essere una squadra intercambiabile. Domani si chiudono le prime due settimane normali. Siamo forti, qua dentro tutti dobbiamo sentirci importanti, ma nessuno è indispensabile. Ciò che è indispensabile è la mentalità e il lavoro. Favoriti? Ci sono 7-8 squadre forti. Il campionato è molto equilibrato. Bisogna andare una partita alla volta. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso, pensare alla prossima partita e lavorare per diventare sempre più competitivi".