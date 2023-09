Milan, Pioli: “Non abbiamo subito occasioni pericolose. Vittoria importante”

Le sue parole: "Nella prima ora di gioco ho visto un Milan di buon livello poi la fatica e l’inferiorità numerica hanno influito. Abbiamo difeso molto bene e concesso poco"

Redazione

Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma. Queste le sue parole:

PIOLI A DAZN

Sulla partita. “Risultato importante e prestazione importante. Abbiamo dato continuità alle prime due. Stavo per cambiare Tomori ma sono arrivato tardi ed è chiaro che in 10 soffri ma lo abbiamo fatto con personalità. Vittoria importante contro un avversario difficile. Siamo soddisfatti ma possiamo fare meglio e migliorare”..

Ha ripensato alla partita a San Siro dello scorso anno? “No, onestamente no. Qui all’Olimpico lo scorso anno abbiamo pareggiato noi all’ultimo. Mi è piaciuto come abbiamo iniziato e come abbiamo tenuto palla. Non abbiamo subito occasioni pericolose. La squadra sta bene in campo. Era l’inizio che volevamo, è solo l’inizio ma continuiamo a vedere buone prestazioni”.

La posizione di Calabria ha dato un’impronta importante alla partita. Era difficile per loro venire prendere così alti. “Noi vogliamo costruire con Maignan più altri 5 giocatori. I ragazzi sanno leggere gli spazi e conoscono le marcature degli avversari. Sono meccanismi che stiamo cercando di trovare. Oggi abbiamo dato più spazio a Theo Hernandez e l’abbiamo gestita bene. Nella prima ora di gioco ho visto un Milan di buon livello poi la fatica e l’inferiorità numerica hanno influito. Abbiamo difeso molto bene e concesso poco. Abbiamo subito gol solo su deviazione dopo un tiro da fuori area”.

Cosa manca a Leao? “Mi auguro che possa segnare tanti gol perché ne ha le capacità. Deve continuare a muoversi come ha fatto questa sera dove è stato un punto di riferimento. Si è fatto trovare in area sul cross arrivato dal lato opposto. La sua voglia e disponibilità è evidente che lo alleno tutti i giorni. E’ sereno, felice e motivato”

Ultime ore di mercato intense. Le piace Jovic? “Sì, era nella lista di attaccanti che stavamo seguendo. Viene da una stagione difficile quindi sarà voglioso. Ha talento e ci darà una mano. Abbiamo cercato un nuovo centravanti perché giocheremo tante partite e vogliamo essere ambiziosi. Volevamo essere coperti in tutti i ruoli, ci sarà spazio per tutti”.

Il derby dopo la sosta. Può essere un test decisivo? “Tutte le partite sono probanti. Questo è un esame difficile perché l’avversario è di grande valore ma ci prepareremo bene. Metteremo in campo il nostro modo di giocare poi vedremo. Avremo pochissimo tempo per prepararla dopo la sosta ma in queste occasioni meglio affrontare una partita importante. Il derby arriva molto presto. C’è grande rivalità e ambizione, vogliamo vincere entrambi la seconda stella”.

