Milan, Pioli: “Domani ci godremo Roma-Inter, ma non è il momento di guardare la classifica”

Il Milan batte il Torino e torna a distanza di sicurezza da Roma e Inter, che domani potranno rispondere con lo scontro diretto in programma allo Stadio Olimpico. Nel postpartita della sfida di ‘San Siro’, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha risposto così alla domanda sulla sua eventuale preferenza di risultato: “Oggi volevamo giocare bene e vincere la partita. Domattina ci alleneremo e poi ci godremo la partita. Ci piace vedere le partite belle, sono squadre che giocano bene con giocatori di qualità e due ottimi allenatori. Non è il momento di guardare la classifica. Nel calcio devi solamente pensare alla prossima gara. Ora torniamo in campo martedì e poi di nuovo testa al campionato”.