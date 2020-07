Milan, Pioli: “Crediamo nel quinto posto, daremo il massimo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro la Samp di Claudio Ranieri, match delicato per la sfida a distanza con la Roma per il quinto posto. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati dipendono da noi, quindi anche domani servirà una grande partita. Siamo molto concentrati per domani, poi vedremo cosa faranno gli avversari. Domani giochiamo prima della Roma, ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra gara. Devo chiedere un ultimo sforzo ai miei giocatori“.