Milan, Pioli: “Contro la Roma non ho visto una squadra impaurita, ma serviva più attenzione”

Stefano Pioli torna a parlare della sfida di domenica scorsa tra il suo Milan e la Roma. In occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spal, il tecnico rossonero ha commentato la prova dei suoi ragazzi contro i giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni: “Contro la Roma non ho visto una squadra impaurita, e se qualcuno ha qualche timore allora deve lasciarli alle spalle. C’è tanto da fare, se ci crediamo tutto è possibile. Domenica con la Roma dal punto di vista tecnico ci siamo mossi poco senza palla, non diamo le soluzioni giuste al compagno. Avevamo preparato alcune situazioni e dovevamo essere più attenti, fare la scelta giusta al momento giusto, e in questo dobbiamo crescere. A Roma ho preferito Leao a Piatek. Dal portoghese mi aspettavo di più, Piatek ha voglia ma entrambi sono importanti. Possono anche giocare insieme, però hanno caratteristiche diverse. L’importante è la testa e di come si scende in campo”.