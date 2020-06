Milan, Pioli: “Con la Roma gara importante. Dovremmo avere a disposizione Duarte”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della partita vinta per 4-1 contro il Lecce ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico rossonero ha parlato anche della prossima gara di campionato contro la Roma, in programma a San Siro alle ore 17:15. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato bene contro un avversario che ha preferito aspettarci, abbiamo trovato degli spazi adatti. C’erano possibilità per non rimettere in partita il Lecce ma siamo riusciti a tornare subito in vantaggio. Una vittoria importante, avevamo bisogno di punti e di vincere. L’obiettivo deve essere l’Europa e provare a raggiungere quelli che ci stanno davanti. La Roma è lontana ma domenica c’è lo scontro diretto. Undici partite sono tante, dobbiamo provare a fare il massimo. Kjaer? Mi hanno detto abbia subìto un trauma contusivo al ginocchio. Domenica dovremmo avere a disposizione Duarte, domani tornerà ad allenarsi in gruppo. Spero che per Kjaer sia qualcosa di poco conto. Contro la Roma sarà una gara importante“.