Milan, Paolo Berlusconi: “Con l’Inter bel legame, con la Roma siamo meno amici”

Le rivalità tra tifoserie e club fanno da sempre parte del mondo del calcio e lo rendono affascinante. Così è stato ad esempio per il derby in semifinale di Champions League tra Milan e Inter, così - se lo augurano in tanti - potrebbe essere in finale di Europa League tra Roma e Juve. A parlare di questo tema è stato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e presidente onorario del Monza, ovviamente grande tifoso del Milan:"Noi abbiamo sempre avuto rispetto per le bandiere. Quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che lui era una bandiera come Totti alla Roma - ha detto a 'Radio Radio' -. Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per il Milan, ma come serie e non come Berlusconi. Il legame tra milanisti e interisti è molto bello, è di sfottò ma nell’amicizia e la stima che ci lega. Siamo diversi dalla Roma, con cui c’è un clima un po’ più infuocato e c’è forse meno amicizia. Noi siamo fondamentalmente più antijuventini".