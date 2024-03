Milan, nessuna lesione per Kjaer: ci sarà contro la Roma

Simon Kjaer ci sarà contro la Roma in Europa League. Il difensore del Milan ieri era stato sostiuito per un problema muscolare nella partita tra Danimarca e Svizzera. L'ex giocatore giallorosso questa mattina ha effettuato gli esami strumentali che non hanno evidenziato nessuna lesione, scrive Sky Sport. Il danese non salterà l'impegno europeo: l'11 aprile l'andata a San Siro mentre il 18 dello stesso mese ci sarà il ritorno allo stadio Olimpico.