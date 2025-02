Milan, Moncada: “Vogliamo vincere con la Roma. La Coppa Italia è un obiettivo”

Sul mercato . “Era importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato un po’ la struttura della squadra, per dare più opzioni al mister e le aspettative sono alte. Vogliamo vincere questa partita, poi c’è la Champions e il campionato ed era importante fare qualcosa sul mercato".

Quanto è contata la volontà di Gimenez? "Era difficile ma lo conoscevamo da quando giocava in Messico. In questo mercato abbiamo saputo che c’era una possibilità, con i club olandesi è sempre difficile ma lui ha fatto un grande lavoro, ha spinto tanto per venire. È arrivato negli ultimi giorni ma lo volevamo fortemente. Era importante prendere un numero 9 e Santiago è quel tipo di giocatore".