Milan, Massara su Zaniolo: “Il mercato è ancora aperto, ma la vedo molto difficile”

Le voci sul futuro di Zaniolo al Milan sono insistenti, la Roma ha rifiutato una prima offerta del club rossonero, ma non è detto che non ne arrivino altre. Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Milan. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo riguardo il numero 22 giallorosso: "Il mercato è ancora aperto ma noi non abbiamo esigenze particolari, vedremo se ci saranno delle opportunità, ma la vedo molto difficile. Siamo convinti di avere un organico forte, siamo una squadra in grado di competere ai massimi livelli e vogliamo farlo fino alla fine. Stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati, ci aspetta un bel finale di campionato”.