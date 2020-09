Milan, Maldini posa con la nuova maglia away. Totti: “Ricominci, capitano?” – FOTO

Basta poco per fare un tuffo nel passato. Ai tifosi del Milan la foto pubblicato da Paolo Maldini sui social ha senza dubbio scatenato tante sensazioni. L’attuale dirigente rossonero ha posato con la nuova divisa da trasferta del Diavolo: “Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico”. Nei commenti, poi, a mettere il ‘carico da 90’ in fatto di suggestioni e brividi ci ha pensato Francesco Totti. “Ricominci, capitano?”, la domanda scherzosa dell’ex 10 della Roma, a cui seguono poi altre leggende del calcio come Puyol, Terry e Tomasson. Battute a parte, però, Totti potrebbe presto tornare a essere un collega di Maldini, visto l’arrivo della nuova proprietà in giallorosso. La voglia c’è.