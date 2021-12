Milan, Leao e Rebic ancora a parte come Ibrahimovic: possono recuperare

Gli infortunati rossoneri continuano a lavorare in regime individuale, ma puntano a rientrare contro i giallorossi

Continua il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato, quando sarà in programma Milan-Roma. Dopo il ritorno agli allenamenti di ieri, oggi i rossoneri sono di nuovo scesi in campo, con condizioni e pressoché invariate. Leao e Rebic hanno lavorato anche oggi sul campo in regime individuale, così come Ibrahimovic che continua il proprio percorso personalizzato. Tutti e tre stanno lavorando per rientrare contro la Roma nel giorno della Befana e Pioli spera di riabbracciarli quanto prima in gruppo così come successo ieri con Calabria.