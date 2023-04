Milan, lavoro personalizzato per Giroud: il centravanti punta la Roma

Sabato Milan e Roma scenderanno in campo per una sfida diretta per la corsa alla Champions. Mentre i giallorossi sperano nel recupero di Dybala e fanno i conti con gli infortuni di Smalling, Llorente e Wijnaldum, la squadra di Pioli è ottimista su Giroud. Il centravanti rossonero prima del match contro il Lecce ha riportato una contusione al polpaccio e oggi, come riporta Sky Sport, ha svolto un lavoro personalizzato. Nei prossimi giorni si valuterà se riuscirà ad essere disponibile già per il match contro la Roma, considerando anche il rischio di ricadute. A Milanello le sensazioni sono positive.