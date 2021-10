Milan, infortunio per Messias: lesione muscolare, in forte dubbio per la Roma

Il fantasista rossonero si sottoporrà a un nuovo controllo tra dieci giorni: difficile pensare a un suo recupero per la sfida del 31 ottobre all'Olimpico

Altro stop per il Milan. Dopo Calabria, anch Junior Messias è costretto a fermarsi di nuovo per un infortunio muscolare. Il trequartista brasiliano ha riportato una lesione del retto femorale della coscia sinistra: tra dieci giorni è previsto un nuovo controllo. Arrivato dal Crotone l'ultimo giorno di mercato, Messias era rientrato solo pochi giorni fa, ma ora il nuovo stop che rischia di fargli saltare anche la gara con la Roma. Se gli esami evidenzieranno uno stop prolungato, infatti, il giocatore del Milan potrebbe non essere a disposizione per la sfida dell'Olimpico in programma il 31 ottobre alle 20.45.