Milan, due vittorie di fila a San Siro contro la Roma: non accadeva da 16 anni

Il Milan batte 2-0 la Roma mettendo nei guai la squadra di Paulo Fonseca, ora lontana più che mai dalla zona Champions League. I rossoneri battono per la prima volta in stagione una big della Serie A grazie ai gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu su rigore. Quella di stasera è la seconda vittoria casalinga consecutiva centrata dal Milan contro la Roma in campionato: lo scorso anno decise il gol nel finale di Cutrone. Un filotto che ai rossoneri non riusciva addirittura dal 2004, quando sulla panchina milanista c’era Carlo Ancelotti.