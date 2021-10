Milan, continua il lavoro in vista della Roma. Domani alle 14 Pioli in conferenza

Terminata la prima parte del lavoro spazio alla tattica prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna

La Roma ha lavorato questa mattina a Trigoria per preparare la sfida contro il Milan e così ha fatto anche il club rossonero. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Pioli, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento. Il lavoro è iniziato in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento con alcuni torelli, prima di passare a una serie di esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità, nel frattempo i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Terminata la prima parte del lavoro spazio alla tattica prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, mentre alle ore 14.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli.