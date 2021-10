Milan, Brahim Diaz è negativo al Covid: con la Roma ci sarà

Lo spagnolo è tornato negativo dopo più di 10 giorni e - a meno di imprevisti - sarà a disposizione domenica contro i giallorossi

Dopo Theo Hernandez, un'altra buona notizia per il Milan e ovviamente non buona per chi dovrà affrontaro nei prossimi giorni. Anche Brahim Diaz è infatti tornato a disposizione del mister Stefano Pioli, in quanto - come comunicato ufficialmente dal club rossonero sul proprio sito - lo spagnolo "è risultato negativo al Covid-19". Il numero 10 del Milan è stato ai box per la positività al Coronavirus per più di dieci giorni, ma ora è pronto a rientrare in campo. Ovviamente non sarà presente nella sfida di stasera contro il Torino, ma Brahim Diaz ha tempo per recuperare praticamente a pieno regime in vista del big match con la Roma di domenica allo Stadio Olimpico.