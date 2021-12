Milan, allenamento su Zoom in vista del ritorno in campo contro la Roma

I rossoneri a lavoro in modalità virtuale anche durante la pausa. Pioli vuole arrivare pronto al big match di San Siro

Il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello il 30 dicembre,lo stesso giorno della Roma. Nel frattempo Stefano Pioli ha optato per una seduta d'allenamento virtuale tramite la piattaforma Zoom per preparare al meglio il ritorno in campo contro i giallorossi il 6 gennaio. Tutti hanno partecipato alla seduta svolgendo dalla propria abitazione lavoro di corsa e palestra in modalità virtuale, dando la possibilità all'allenatore di monitorarne i progressi. Domani sarà ripetuto lo stesso tipo di allenamento per smaltire al meglio i postumi delle feste e per essere pronti al ritorno in campo.