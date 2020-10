Mihajlovic: “Totti è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent’anni”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ospite di “Ballando con le Stelle”, in onda su Rai 1, ha parlato, tra le altre cose, di Francesco Totti. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono stati Baggio, Mancini e Del Piero, ma per me Totti è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent’anni“. Il tecnico è tornato sull’esordio in Serie A dell’ex capitano giallorosso: “Nel 1993 affrontammo il Brescia. La Primavera della Roma giocava sempre il sabato e noi stavamo in ritiro a Trigoria. Prima di partire consigliai a Boskov di convocarlo perché era molto bravo. A dieci minuti alla fine della partita, dissi al mister di metterlo in campo e lui mi ascoltò“.