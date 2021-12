Mihajlovic: “Mourinho e la Roma più forti, ma per fortuna il calcio è imprevedibile”

Le parole del tecnico rossoblù

Avevate vinto 3-o con la Lazio, oggi il Bologna ha fatto il gol e ha reagito a una partita complicata… Sappiamo che sarebbe stata una partita complicata, alla fine abbiamo fatto bene. Loro secondo tempo hanno avuto tre occasioni ma Skorupski è stato bravo. Siamo stati bravi a gestire la partita, una vittoria che ci da morale perché abbiamo fatto bene ed è merito dei ragazzi. Quando è uscito Arnautovic siamo andati in difficoltà perché non tenevamo palla nella loro metà campo e ci siamo schiacciati

Avete fatto una grande partita e difeso bene. Sarai un po’ arrabbiato per il secondo tempo perché potevate segnare. Quanto è preoccupato per Arnautovic? Sicuramente abbiamo avuto ripartenze i portanti dove abbiamo sbagliato la scelta. Abbiamo fatto una buona fase difensiva. Su Arnautovic non siamo ottimisti, e ci troviamo in difficoltà perché non abbiamo cambi né a centrocampo né in attacco. Domenica abbiamo un’altra partita difficile, ma intanto ci godiamo la vittoria